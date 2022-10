Tiroteo en Uvalde | Una agente decidió no actuar al llegar al colegio de la masacre

Una investigación periodística destapa que una de las agentes llegó enseguida al instituto de Uvalde, Texas, donde se estaba produciendo un tiroteo, pero no entró al edificio. Una vez abatido el tirador de Uvalde que asesinó a 19 niños y 2 maestras el pasado 24 de mayo, a una de las primeras agentes en llegar a la escuela primaria, Robb, le preguntan si tenía a su hijo en el centro. Su respuesta: "No, mi hijo va a la guardería. Si hubiera estado dentro, te prometo que no me habría quedado fuera".