Expulsados del colegio mayor varios estudiantes tras los gritos machistas: "Putas, salid de vuestras madrigueras"

La dirección del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid ha expulsado a varios residentes que profirieron gritos e insultos machistas a las estudiantes de otro colegio mayor y están identificando al resto de implicados en estos hechos para proceder a su expulsión, según ha informado la dirección del centro. "Putas, salid de vuestras madrigueras", fueron algunos de los gritos que se lanzaron contra las estudiantes del colegio de enfrente en una acción que fue coordinada y grabada.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la noche cuando un grupo de jóvenes de este colegio, suscrito a la Universidad Complutense de Madrid y de la orden de los agustinos, se asomó a una de las ventanas del centro y uno de ellos empezó a gritar e insultar a las estudiantes del cercano Colegio Mayor Santa Mónica.

"Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!", tras lo que se levantaron al unísono las persianas de todas las habitaciones de la siete plantas de una las fachadas del colegio y los estudiantes asomados comenzaron a proferir cánticos machistas.

Ante los micros de TVE, el director del colegio, Antonio García Artiga, ha confirmado que el joven que comenzó esa acción con esos gritos "ya no está en el colegio" y ha tildado de "inexplicable" lo ocurrido. "No sabíamos que se había grabado, pero el lunes nos habíamos reunido para afrontarlo y el martes íbamos a reunir a todos los colegios para identificar a los responsables".

Y en la Cadena Ser, García Artiga ha dicho querer contar “toda la verdad” de lo ocurrido el pasado domingo a medianoche: “Oímos los gritos y el vigilante y yo mismo salimos a pararlo, pero la grabación es esa. No nos dio tiempo a llegar, pero en absoluto lo íbamos a permitir”. Ha confirmado que era "tradición" que los jóvenes salieran a la ventana al inicio del curso a proferir "sonidos de animales". "También los perseguíamos", ha dicho. Preguntado sobre si esos sonidos iban proferidos contra las estudiantes de enfrente, lo ha negado: "No, es una forma que tienen ellos de expresarse pero en absoluto referidos a las muchachas, lo tengo clarísimo".

En la misma línea se ha expresado el subdirector del colegio, Álvaro Nieto, ante los medios de comunicación. Ha asegurado que "las medidas se tomaron en el momento cero" desde que ocurrieron los hechos el domingo por la noche ya que tanto el director del colegio mayor como el vigilante de noche fueron "identificando" a los alumnos que estaban participando de la acción colectiva desde sus habitaciones. El subdirector ha insistido en que la dirección del colegio "condena todo lo ocurrido" y que son "actitudes intolerables e inaceptables".

Indignación y estupor ante estas actitudes machistas

La acción de estos jóvenes ha causado estupor entre la esfera política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en Twitter que "no podemos tolerar estos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres" y ha lamentado que "es especialmente doloroso ver que los protagonistas son personas jóvenes. Y en declaraciones desde Praga, Sánchez ha pedido una respuesta “amplia, unitaria, común y de rechazo” por parte de todos los partidos y medios de comunicación contra estos “comportamientos machistas inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes” y que no den “excusa para comportamientos que no reflejan el sentir de la mayoría de la sociedad española”: "Es importante que no demos un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad real y efectiva”.

“No podemos tolerar estos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres. Es especialmente doloroso ver que los protagonistas son personas jóvenes.



Ni un paso atrás. Las políticas de igualdad son necesarias.



¡Basta ya de machismo! https://t.co/XHqHIGlq2A“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 6, 2022

El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "terrible" lo ocurrido y ha añadido en una entrevista en la Cadena Ser: "Las mujeres siguen sufriendo actitudes inaceptables que siguen existiendo en la España de hoy día”.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llamado a combatir la cultura de la "violación y el terror sexual" que sitúa a las mujeres como "objetos sexuales". "Es la muestra más evidente de que hace falta educación sexual y que desde las instituciones dejemos de legitimar discursos machistas que niegan la violencia y la igualdad de las mujeres", ha enfatizado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

“Educación sexual es lo que necesitan los estudiantes de este Colegio Mayor. Basta de machismo. pic.twitter.com/2f4tQfMIqV“ — Irene Montero (@IreneMontero) October 6, 2022

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha condenado igualmente la actitud "denigrante, machista y repugnante" de estos alumnos. Almeida ha aseverado que "inmediatamente deberían pedir disculpas quienes participaron en ese acto lamentable, que fue incitar a mantener relaciones sexuales desde el colegio mayor" y considera que "la mejor prueba de arrepentimiento debería ser que suspendan esa capea que anuncian en el vídeo". Pero también ha matizado: "No se debe confundir a toda la juventud del Elías Ahúja, pero esos jóvenes tienen un comportamiento lamentable que no debe caber en la sociedad madrileña, y que la juventud no los exime de tener ese comportamiento".

También el portavoz de En Comú en el Congreso, Jaume Asens, culpa directamente a Vox. "Todo esto tiene que ver con ese machismo que partidos como Vox difunden desde sus tribunas y llegan a nuestros jóvenes (...) Vox lleva tiempo haciendo discursos de degradación de las mujeres y de un machismo evidente", ha dicho en una entrevista en TVE. También ha asegurado que le costó "creerse" estas imágenes cuando las vio y tuvo que ir a la fuente original para comprobar que no era un "fake".

Según Gabriel Rufián (ERC), este episodio es "una vergüenza" y refleja un comportamiento "más propio de un animal que de una persona", pero también saca lecturas políticas del comportramiento de esos energúmenos: "Y es aún más vergonzoso que esta gente gane elecciones como las gana diciendo estas animaladas", ha dicho en los pasillos del Congreso.

Mientras, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha aludido a la actitud de estos alumnos en las redes sociales y, tras compartir ese vídeo, ha espetado: "La cultura de la violación en 20 segundos".

Y en la Asamblea de Madrid, la líder de la oposición, Mónica García (Más Madrid), ha exigido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que condene los cánticos machistas y tome "medidas urgentes" para que no vuelva a ocurrir: "También llamamos a comparecer al director del centro para que dé explicaciones sobre esta terrible 'tradición'".