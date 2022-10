Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Kuleba aborda con Stoltenberg los detalles de la solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha mantenido una conversación con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para abordar los detalles de la solicitud de ingreso de Ucrania en la Alianza. "A partir del diálogo con el presidente Volodímir Zelenski he mantenido una conversación telefónica con Jens Stoltenberg para informarle de los detalles de la solicitud de ingreso de Ucrania", ha indicado Kuleba en un mensaje en Twitter.

“Building on his dialogue with @ZelenskyyUa, I had a call with @JensStoltenberg to brief him in detail on Ukraine’s membership application. We agreed to keep in contact on the matter and discussed NATO’s further practical steps to support Ukraine in countering Russian aggression.“