El presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, se ha mostrado confiado con que se "desatasque" la renovación del órgano que preside tras la visita del comisario de Justicia de la UE, Didiers Reynders, algo que ha subrayado es "urgente", aunque ha advertido de que si no se produce "avances" en los próximos días, dimitirá.

"El impulso de las instituciones europeas yo creo que es importante, que puede ayudarnos a salir de esta situación de atasco en la que nos encontramos", ha dicho Lesmes, en declaraciones a la prensa, tras reunirse este viernes con Reynders en la sede del Tribunal Supremo (TS), de la que también es presidente.

Lesmes, que el jueves 23 de septiembre transmitió al pleno del Consejo su intención de dimitir si no hay negociaciones para renovar un CGPJ que va a cumplir casi cuatro años en funciones, ha alejado esta posibilidad confiando en que la visita del comisario ayude a solucionar la crisis.

Reforma del sistema de elección

En cuanto a la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ -otra de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Europea a España-, Lesmes ha considerado que en eso no cree que hay problemas de entendimientos entre los dos principales partidos del arco parlamentario.

No obstante, ha indicado que no es urgente, dado que lo que se acordara no se aplicaría "antes de cinco años", el tiempo que estaría trabajando el CGPJ que se eligiera ahora, porque hasta entonces no tocaría renovar otra vez el Consejo.

Por ello, ha opinado que "España puede darse unos tiempos de reflexión sobre esto" para ver "cuáles podrían ser los mejores sistemas" para evitar que "se trasladen ideológicamente bloques" al CGPJ a través de asociaciones judiciales, de modo que hay que "buscar otros caminos donde esa representatividad exista" para garantizar que desaparezca la percepción de politización" de la Justicia.