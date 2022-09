El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, prepara su salida y el mecanismo legal para su "eventual sustitución" al frente de esos cargos tras amenazar, en la apertura del año judicial, con dimitir si no se desbloqueaba la situación del Consejo, que permanece en funciones desde 2018. En concreto, informa de que su sustituto sería automáticamente el vicepresidente del Supremo Francisco Marín.

En una nota del CGPJ, Lesmes explica que el mecanismo se articula en base a un informe a petición expresa del propio Lesmes al Gabinete Técnico del órgano que preside desde el año 2013.

Lesmes amenaza con dimitir si Sánchez y Feijóo no desbloquean el Poder Judicial en las próximas semanas ROCÍO GIL GRANDE

Dicho informe concluye, entre otros puntos, que "tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ".

Así las cosas, el sustituto natural es el vicepresidente del Tribunal Supremo, como así lo garantiza una sentencia del Constitucional que dice que "ninguna vulneración de la Constitución es de apreciar en que el legislador haya dispuesto que la sustitución del presidente del Tribunal Supremo por el vicepresidente del mismo lo será, cuando proceda, no solo para el Tribunal Supremo, sino también para el Consejo".

Pero resulta que el vicepresidente Ángel Juanes dejó el cargo en 2019 por jubilación y desde entonces el puesto ha sido cubierto interinamente por el presidente de Sala del Supremo más antiguo, actualmente Francisco Marín Castán, lo que supone que ejerce en funciones todas las prerrogativas del cargo, incluida la sustitución en la presidencia de ambas instituciones.

Al respecto, el informe señala que en caso de que Lesmes dimita, la sustitución será de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Semana clave: renovación del Constitucional y visita de Reynders

El Consejo se adentra así en una semana crucial con varios frentes abiertos, con las negociaciones en punto muerto para designar a los dos magistrados del Constitucional y la posible dimisión de Lesmes, justo la semana en que el comisario de Justicia de la CE, Didier Reynders, visita España para mediar en la renovación del CGPJ.

En su discurso de apertura del Año Judicial, el pasado dia 7, Lesmes amenazó con dimitir si PP y PSOE no se sentaban a negociar de una vez por todas la renovación del Consejo, o le devuelven sus competencias para que pueda abordar los nombramientos de órganos judiciales que no puede realizar al encontrarse en funciones.

Ahora bien, en todo caso la dimisión de Lesmes no apunta a esta próxima semana toda vez que el mismo está implicado personalmente en la renovación de los dos magistrados el Constitucional.

Consciente de que no habrá acuerdo entre conservadores y progresistas para los nombramientos en el pleno ordinario del día 29, Lesmes prevé convocar un pleno extraordinario 3 de octubre como un ultimátum para forzar un acuerdo y ya después dimitir, según fuentes del Consejo a Efe.

Aseguran que él no puede presentarse ante el rey el 12 de octubre, Día de Hispanidad, tras el órdago lanzado en su discurso de apertura del año judicial en presencia de Felipe VI, porque su dimisión no está vinculada al acuerdo para renovar el TC sino a la renovación del Consejo, de la que no hay novedades.