El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera un "error" la decisión del Gobierno de incorporar un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que ha achacado a la decisión de la Junta de Andalucía de eliminar el impuesto de patrimonio, y ha animado a otras comunidades a que hagan lo mismo.

Desde Sevilla, Garamendi ha insistido en que "hay que tener más bases imponibles y menos tipos", y ha lamentado la reacción del Gobierno y de alguna comunidad autónoma, como la Valenciana, en relación con los impuestos.

"La gente está en campaña política y los empresarios pensamos que es un auténtico error porque lo único que hacen es sacar el dinero de la calle, que es donde tiene que estar para que la economía funcione, para que haya inversiones", ha destacado.

En este sentido, ha considerado que en muchos casos habría que deflactar la tarifa del IRPF , entre otras cosas porque el Estado "ya lleva acumulados más de 22.500 millones extras a través del IVA", pues "se está aprovechando también de la inflación". Por todo ello, ha señalado que los empresarios respetan la opinión del Gobierno, pero no la comparten.

A favor de la competencia fiscal

"Hay cosas que no llego a entender y es la reacción que estamos viendo a nivel nacional" cuando al Gobierno "no le gusta lo que se está haciendo en un territorio", ha dicho en referencia a Andalucía. "Si estamos en una España diversa, respetemos las leyes como están y si hay unas capacidades en las comunidades autónomas para poder competir, ¿por qué no?", se ha preguntado.

Así, ha comparado la competencia en materia impositiva entre las comunidades autónomas con lo que ocurre con las empresas cuando se quieren instalar en un municipio: "hay competencia entre los ayuntamientos cuando nos ofrecen una cosa u otra para instalarnos, por ejemplo a través de los terrenos que ofrecen", ha ejemplificado.

"Parece mentira que cuando una comunidad autónoma, en este caso Andalucía, ha decidido reducir el impuesto de patrimonio, la reacción haya sido ésta", ha lamentado antes de animar a otras comunidades autónomas a hacer lo mismo.