La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que es "importante" que el Gobierno y las comunidades autónomas "aúnen esfuerzos" y ha pedido al PP "reflexionar" sobre su política fiscal porque "el camino no es agredir a otras comunidades ni enfrentar unos territorios con otros". Ha sido muy crítica con que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular llamen a ciudadanos o a empresas a desplazarse a su territorio porque pagarán menos impuestos, ya que no están “en la senda de la conciliación”: “Esa no es la dirección”.

Rodríguez ha avisado de que “una caída generalizada de la fiscalidad no contribuye a parar la inflación” en una entrevista en RNE después de que Andalucía haya suprimido el impuesto de patrimonio, al igual que Madrid, de que Murcia haya bajado el IRPF y cuando este mismo viernes Galicia haya anunciado una rebaja del 50% en el de impuesto de patrimonio. Precisamente, el presidente de esta región, Fernando López Miras, defendió esta bajada al asegurar que compensaría la menor recaudación con los “ingresos extraordinarios” de la inflación.

La ministra ha pedido por su parte “coherencia” al PP “cuando esas comunidades piden esas rebajas a quienes más tienen” y “recortan” en servicios como educación o sanidad y luego son las que “más financiación están pidiendo al Estado”. Se ha pronunciado así en la misma línea que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien este jueves criticó a las comunidades del PP que "con una mano recortan impuestos y con la otra piden recursos".

Y ha sido muy crítica con que Andalucía, al igual que ha hecho en el pasado Madrid, haya llamado a ciudadanos y a empresas a trasladarse a su territorio porque pagarán menos impuestos. “El PP debería hacer una reflexión de lo ocurrido en la última semana: no va en la dirección correcta”.

Preguntada sobre si Sánchez va a llamar al líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, para reunirse en La Moncloa, no ha concretado: “El Gobierno siempre tiene abiertas sus puertas al diálogo y las conversaciones son permanentes, especialmente con el principal partido de la oposición”.