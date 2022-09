"Una caída de la fiscalidad no ayuda a bajar la inflación"

26:57

El reciente anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de eliminar el impuesto de patrimonio, ha provocado diversas respuestas por parte de los partidos de la coalición del Gobierno. Isabel Rodríguez, portavoz y ministra de Política Territorial, ha realizado un llamamiento en Las Mañanas de RNE para las comunidades autónomas del Partido Popular a las que ha recordado que “una caída generalizada de la fiscalidad no contribuye para la inflación”, y que “el debate de la fiscalidad no puede mantenerse al margen del de la financiación". Asimismo, ha señalado la importancia de que Gobierno y comunidades aúnen esfuerzos y ha insistido en que “la dirección no es lanzar rebajas impositivas a los ricos, agredir a otras comunidades autónomas haciendo llamamientos a sus contribuyentes ni enfrentar a unos territorios con otros”.

Asegura también que la decisión del Gobierno de aplicar el impuesto a las grandes fortunas no ha sido cuestión de “acción-reacción” a la decisión de Moreno, sino una decisión tomada en base a un “cambio de las circunstancias”, y subraya: “No tenemos nada en contra de los que más tienen, pero sí tenemos un deseo de justicia social”.

Por otro lado, y respecto a un hipotético acuerdo con el Partido Popular, Rodríguez ha señalado que llevan mucho tiempo esperándolo, “con la puerta abierta y los acuerdos ofrecidos”, que esta es “una oposición que no viene bien al conjunto de la sociedad” y que “nunca es tarde si la dicha es buena”.