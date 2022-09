Estados Unidos

Biden ha instado a modernizar las leyes para que las empresas consigan los trabajadores que necesitan y que las familias no tengan que "esperar décadas" para volver a reunirse.

"Es hora de hacerlo. Por eso tenemos que ganar estas elecciones", ha dicho, refiriéndose a las elecciones a parte del Congreso y al Senado que tendrán lugar en noviembre.

DeSantis envió dos aviones con migrantes a la isla Martha's Vineyard, mientras Abbott envió "intencionalmente" dos autobuses de migrantes a la residencia de Harris en la capital del país, según ha informado la cadena CNN.

Las acciones de los gobernadores, ambos críticos de la Administración Biden, son la última serie de movimientos del Partido Republicano para transportar migrantes a ciudades y estados demócrata en aras de protestar por lo que dicen que son "esfuerzos federales inadecuados" en la seguridad de la frontera sur.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha acusado este jueves a los gobernadores de Florida y Texas de usar a los inmigrantes como "peones políticos".

“White House press secretary Karine Jean-Pierre denounced Republican Govs. Ron DeSantis and Greg Abbott sending migrants to Martha's Vineyard and Vice President Kamala Harris' residence in DC as a "cruel, premeditated political stunt." https://t.co/T7tVM2ZEJ0“