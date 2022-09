Muere Isabel II

No solo los británicos han perdido a su reina: el fallecimiento de Isabel II, tras un reinado de más de 70 años, ha conmocionado al Reino Unido, pero también afecta directamente a otros 14 países en los que la Casa de Windsor ejerce la jefatura del Estado, algunos tan relevantes como Canadá o Australia y otros tan minúsculos como Tuvalu, hasta sumar casi 150 millones de súbditos repartidos por todo el mundo.

La familia real, de hecho, es uno de los principales y más poderosos lazos que todavía vinculan a Londres con los antiguos territorios del Imperio Británico, el más extenso de la historia, aunque desmembrado poco a poco en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo precisamente con la llegada al trono de Isabel II.

A causa de las idas y venidas de ese proceso de descolonización, the queen ha llegado a reinar, en un momento u otro, sobre un total de 31 países independientes, e incluso sobre un estado no reconocido, la República de Rodesia, aunque ella no aceptó el título de soberana de lo que posteriormente se convertiría en el actual Zimbabue.

Un reinado de punta a punta del globo Cuando este jueves 8 de septiembre le sobrevino la muerte, su reinado abarcaba 15 países de tres continentes: Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Islas Salomón, Jamaica, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Tuvalu. Asimismo, era la soberana de tres islas que conforman las dependencias de la Corona, territorios que administra el Gobierno de Londres pero que no forman parte de Reino Unido: Guernsey y Jersey, en el canal de La Mancha, y la Isla de Man, en el mar de Irlanda. Indirectamente, además, ejercía de reina de las Islas Cook y Niue, territorios asociados a Nueva Zelanda. Como ocurre en el propio Reino Unido, el poder político del monarca más allá de las fronteras británicas es limitado en la práctica, pero sus funciones representativas son de notable relevancia. Así, por ejemplo, se encarga de sancionar las leyes que se aprueban en Australia o en Canadá, dos de las 15 economías más grandes del planeta. Isabel II, incluso, llegó a realizar como reina de Canadá dos visitas oficiales a Estados Unidos, para reunirse con el presidente Dwight Eisenhower y con su vicepresidente, Richard Nixon, en 1957 y 1959.