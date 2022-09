El último adiós de los familiares de la reina Isabel II en Balmoral, en imágenes

El primero en llegar ha sido el rey Carlos III de 73 años, que se ha convertido automáticamente en el Jefe de Estado del Reino Unido y de otros 14 reinos, incluyendo Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

A través de un comunicado, el nuevo rey de Inglaterra, ha indicado que "la muerte de mi amada madre es un momento de gran tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia". "Se que su perdida se sentirá profundamente en todo el país". También ha pedido "respeto" en estos momentos de "duelo y cambio".

“A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher“