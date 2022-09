La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, sus "frases apocalípticas" tras amenazar con dimitir si no se desbloquea el Poder Judicial y le ha exigido que haga cumplir la ley para renovar el Tribunal Constitucional, como tarde, el 13 de septiembre. Mientras, el Gobierno ve "insoportable que el PP se mantenga en rebeldía”.

Se ha referido así al duro discurso de Lesmes durante el acto de apertura del año judicial de este miércoles, en la que exigía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una reunión urgente para desbloquear el Poder Judicial (en funciones desde hace casi cuatro años). Lesmes fue muy crítico con ambos y amenazó con marcharse si no se renovaba el Consejo o no se le devolvían las competencias tras el "estropicio" de la reforma del Ejecutivo que le impedía realizar nombramientos.

"Me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado estos cuatro años porque este Consejo sabe y es consciente que está siendo rehén del PP", ha espetado. Y ha añadido: "Le pediría al señor Lesmes que, como presidente que es, cumpla también la ley"

Ha recordado que en la última reforma del Poder Judicial impulsada por el Ejecutivo, en la que se le devolvía parte de las competencias para poder renovar el Constitucional (cuando el mandato de cuatro magistrados concluyó en junio) se fija como fecha límite el 13 de septiembre.

"Ahora hay una ley, que nos guste o no nos guste, dice que el día 13 de este mes tienen que estar nombrados los magistrados del Constitucional", ha aseverado en una entrevista en Antena 3 el mismo día que se reúne el pleno del CGPJ para decidir sobre los nombramientos y ante las dificultades que están poniendo una parte de vocales conservadores para renovar a tiempo el Alto Tribunal.

“"No se puede permitir el lujo" de que vocales conservadores se rebelen“

Tras reconocer que está "absolutamente sobrecogida" con lo que está ocurriendo, Robles ha subrayado que el presidente del Poder Judicial "no se puede permitir el lujo" de que los vocales del sector conservador se revelen: "¿Qué imagen damos si el órgano de gobierno que vela por la independencia de los jueces decide que una ley le gusta o no y en función de eso la cumple o no".

El Gobierno ve "insoportable que el PP se mantenga en rebeldía” La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha considerado este jueves "insostenible" la "rebelión" del PP para la renovación del Poder Judicial y ha centrado la responsabilidad en su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha pedido que "reaccione" y ha acusado de "negarse a cumplir la Constitución". La portavoz dicho es "insoportable en democracia" que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir la Constitución y "se mantenga en rebeldía". Porque, mientras el Gobierno trabaja para cumplir la ley, "el PP busca cada día una excusa para acogerse al incumplimiento constitucional". Y ha acusado al PP de ir "por la puerta de atrás a por decisiones que no han sido capaces de promover en el Parlamento". "Fíjense si es complicado Feijóo que incluso con la anterior dirección del PP habríamos logrado ya un acuerdo para avanzar en esta responsabilidad", ha dicho la ministra en declaraciones a los medios previas a la clausura del acto de presentación del informe sobre 'Bulos y desinformación', elaborado por Servimedia y Estudio de Comunicación.