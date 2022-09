Hasta ahí, en realidad, nada especial. Un buen negocio de 20 millones de dólares para el artista, el más rico de Reino Unido, cuya fortuna está estimada en 363 millones de euros, y cuyo estatus le permite imprimir (mucho) dinero con cada obra. Pero el verdadero juego llegó apenas un mes más tarde. En agosto de 2021, Hirst quiso poner a sus compradores en un brete: podían cambiar su NFT por el original físico, pero nunca podrían tener los dos. Y aún más: los cuadros originales que no fuesen elegidos serían quemados.

Los compradores, ya fueran coleccionistas amantes del arte o meros inversores, debatieron ventajas e inconvenientes. Entre las primeras destacaban que los NFT se vendían más rápidamente y, de alguna manera "mantenía la emoción del proyecto". Las desventajas eran más obvias: nadie sabe si los NFT son una moda pasajera y un mercado enormemente volátil.

En cuanto a mantener las obras físicas, la ventaja más clara era poder disfrutarla con los sentidos y que la inversión tenía menos riesgo y probablemente aumentará de valor. Entre los contra, el pago de un seguro caro y, quizá, perder el lucro de un criptopelotazo. En redes sociales, los compradores que habían optado por el trueque presumían de la llegada de 'Hirst' empaquetado a casa. Incluso un comprador le pidió al propio Hirst que decidiese su suerte lanzando una moneda. El artista, por supuesto, accedió y publicó el vídeo.

“Yooooooo!!!!! @hirst_official just decided the fate of my currency piece!!!!! Missed the live AMA on @HENI but just saw this! Wow I am so so honored and thank you for answering!!!!! Goodbye Physical (what I was hoping to burn anyways!!!!) pic.twitter.com/rxDRvclXlI“