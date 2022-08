Después de este aluvión de festivales veraniegos, la música seguirá sonando pero en otro tipo de espacios. Vuelven los conciertos a las salas, y con ello también las presentaciones de nuevos trabajos discográficos.

Todavía el cierre impuesto de la música en vivo por la pandemia sigue notándose en la industria, ya que muchos trabajos anunciados para la nueva temporada se iniciaron en ese período y algunos resultados se han terminado consolidando ahora.

En España son varios los grupos y los artistas que tienen preparado nuevo material para esta temporada. Dentro del panorama indie, Sidecars lanza el 16 de septiembre su sexto álbum de estudio TRECE, del que ya han adelantado los temas "180º", "Caballos Salvajes" o "MODO AVIÓN".

Zahara sigue experimentando en la música, y esta vez lo hace dando una vuelta de tuerca a su último trabajo PUTA, publicado en 2021. A través de sus redes sociales, la artista anunció REPUTA, un disco de colaboraciones en el que se han creado versiones y remezclas, con el resultado de lograr canciones nuevas. Para ello ha contado con la participación de músicos como Alizzz, Carolina Durante o La Oreja de Van Gogh.

La fusión del flamenco y la electrónica vienen de la mano de Fuel Fandango, que estrena el 2 de septiembre su EP Romances, compuesto por sus dos integrantes Nita y Ale Acosta. Los lanzamientos del proyecto han ido dándose a conocer poco a poco a través de sus redes sociales. Entre las colaboraciones se encuentran artistas como Maria José Llergo o La Mala Rodríguez.

Uno de los grupos más longevos de la escena indie, Elefantes, se encuentra inmerso en un nuevo período para la banda, tras la incorporación del guitarrista Alex Vivero. Con esta renovación, el 7 de octubre publican Trozos de papel / Cosas raras, su nuevo álbum formado por 10 temas, en los que está incluido "Al olvido", una canción en la que participan Ara Malikian, Rozalén, Mikel Izal, Coque Malla, y Noni de Lori Meyers.

La cantautora Sofía Ellar lanza el 2 de septiembre su tercer disco Libre. Con solo 28 años, la cantante está siendo capaz de gestionar su carrera de forma independiente, ya que el disco ha sido autoeditado y autoproducido. Con una evolución natural a nivel compositivo y una producción compacta y homogénea, este proyecto supone un punto de inflexión en su carrera.

Con casi tres décadas encima de los escenarios, Camela se ha convertido en todo un icono musical dentro del panorama nacional. El dúo vuelve con referencias cinematográficas en su nuevo disco Que la música te acompañe, que saldrá a la luz el 28 de octubre. En la portada los artistas aparecen caracterizados de los principales protagonistas de la saga Star Wars. En anteriores trabajos, el grupo ya se inspiró en películas como Piratas del Caribe y Grease para la carátula.

Taylor Swift, Julieta Venegas o Pixies: las novedades internacionales

Tras triunfar en los premios VMA de la MTV, Tylor Swift ha anunciado que el 21 de octubre saldrá a la venta su décimo álbum de estudio Midnights, que la propia artista presenta como "las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida", según ha comunicado en sus redes sociales.

El 21 de octubre también está programada la publicación The Car, el esperado disco de Arctic Monkeys, que seguirá la línea musical del anterior Tranquility Base Hotel + Casino (2018), según anunció el bateria Matt Helders. La banda británica acaba de dar a conocer el sencillo principal del trabajo, "There'd Better Be A Mirrorball", con un videoclip dirigido por el propio vocalista Alex Turner.

Two Door Cinema Club ha confirmado que su quinto álbum Keep On Smiling se publicará digitalmente el 2 de septiembre, y las copias físicas verán la luz a partir del 4 de noviembre. El disco fue escrito y producido por el grupo norteirlandés durante y después del parón impuesto por la pandemia, según anunciaron en un comunicado.

Tras esa misma suspensión, este 2022 con la apertura de la industria musical, Julieta Venegas ha regresado con nuevas canciones, que formarán parte de su octavo álbum. La cantante mexicana ha ido descubriendo algunos temas como "En tu orilla" o "Caminar sola". La publicación del disco tiene prevista ser este año, aunque todavía no se conoce la fecha concreta.

El rock alternativo de Editors vuelve a la carga con EBM, séptimo disco del grupo que saldrá a la luz el 23 de septiembre. De este trabajo ya han lanzado "Kiss", “Heart Attack” y "Karma Climb". Además, la banda celebra sus 20 años de carrera y pasará por España con su gira de presentación: el 1 de octubre en Valencia en Repvblicca y el 2 de octubre en Bilbao en Santana 27.

Dentro de este género musical destaca Pixies con su nuevo disco Doggerel, que será publicado el 30 de septiembre. Después de sacar el primer adelanto "There's A Moon On", la banda estadounidense estrena “Vault of Heaven”, un single que viene acompañado por un videoclip creado por Charles Derenne.