Celebramos que hoy arrancamos nueva temporada en Radio 3 con un buen atracón de Arctic Monkeys: dedicamos este programa especial a la progresión de la banda de Sheffield y a la evolución vocal de su carismático cantante, Alex Turner. Acompáñanos en este viaje por las grandes perlas de la discografía de los Monetes Árticos y sus influencias.

Playlist:

ARCTIC MONKEYS - Do I Wanna Know?

ARCTIC MONKEYS - I Bet You Look Good On The Dancefloor

ARCTIC MONKEYS - You Probably Couldn't See for the Lights but You Were Staring Straight at Me

ARCTIC MONKEYS - Mardy Bum

ARCTIC MONKEYS - When The Sun Goes Down

ARCTIC MONKEYS - This House is a Circus

ARCTIC MONKEYS - Brianstorm

ARCTIC MONKEYS - Fluorescent Adolescent

ARCTIC MONKEYS - 505

ARCTIC MONKEYS - Temptation Greets You Like Your Naughty Friend (feat. Dizzee Rascal)

ARCTIC MONKEYS - Teddy Picker

THE LAST SHADOW PUPPETS - Standing Next To Me

ARCTIC MONKEYS - Crying Lightning

ARCTIC MONKEYS - Dangerous Animals

ARCTIC MONKEYS - Red Right Hand

ARCTIC MONKEYS - My Propeller

ARCTIC MONKEYS - Brick By Brick

ARCTIC MONKEYS - Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

ARCTIC MONKEYS - Arabella

ARCTIC MONKEYS - Why'd You Only Call Me When You're High?

ARCTIC MONKEYS - One For The Road

ARCTIC MONKEYS - No. 1 Party Anthem

ARCTIC MONKEYS - R U Mine?

ARCTIC MONKEYS - I Wanna Be Yours

ARCTIC MONKEYS - Tranquility Base Hotel & Casino

ARCTIC MONKEYS - Four Out Of Five