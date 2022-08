Nos habéis enviado a nuestro WhatsApp un vídeo que, supuestamente, se ha grabado en la plaza de toros de Bilbao en el que se aplaude a un torero por, según dice el mensaje, no comenzar la corrida hasta que no suena el himno de España. No es cierto, es un bulo. El vídeo es de hace un año y fue grabado en El Puerto de Santa María (Cádiz), además no es obligatorio que suene el himno nacional en las plazas de toros.

El vídeo que nos habéis mandado se publicó en YouTube el 28 de agosto y se titula “Hoy Morente (SIC) se ha negado a torear en Bilbao hasta que sonara el himno de España como es preceptivo”. En las imágenes vemos una plaza llena de gente que aplaude al torero que aparece en imagen, Morante de la Puebla, mientras de fondo se escuchan las notas del himno nacional. Otro usuario sube el mismo vídeo a Twitter el 27 de agosto con el mismo mensaje pero con el nombre del torero correctamente escrito. En su texto añade “al final no han tenido otra [que interpretar el himno] porque si no no había corrida . Viva España. Me quito el sombrero”. Las imágenes que publican ambos usuarios proceden de un video de TikTok publicado el 21 de agosto de 2022. Es un bulo. Ni se trata de la plaza de toros de Bilbao, ni la escena es de este año, ni es preceptivo poner el himno.