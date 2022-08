Mensajes difundidos en redes afirman que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene “781 asesores” en Moncloa y comparan ese dato con cifras más bajas de asesores en otros países occidentales. La comparativa es un bulo. El dato de asesores del Ejecutivo es falso y también lo son varias de las cifras aportadas de otros países.

“¿781 asesores para qué?”, plantea un tuit con más de 100 ‘me gusta’ y que adjunta una foto que expone esa cifra de asesores en la “Presidencia” de España. Esta cifra se compara con el dato de “15” en Francia, “19” en Reino Unido, “26” en Alemania y 37 en “EE.UU”. “Esa es la pandemia”, concluye el mensaje de la imagen, difundida también por Facebook y WhatsApp.

Es falso que Sánchez tenga “781 asesores” contratados en la Presidencia del Gobierno. El dato real y actualizado es de 383 asesores en La Moncloa. Es la cifra que refleja la última edición del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (pág. 17). En la Administración General del Estado el término asesor se refiere al “personal eventual” contratado por el Ejecutivo durante su mandato, según reconoció el Gobierno en una respuesta parlamentaria de 2013.

El dato de 781 asesores que los mensajes de redes atribuyen a Presidencia es una cifra desactualizada que corresponde al total de colaboradores eventuales que tenía el conjunto del Ejecutivo el 31 de diciembre de 2018, no de La Moncloa. Aparece reflejado en este informe de Personal al Servicio del Sector Público Estatal (pág.143).

Datos falsos en la comparativa con otros países

También es falso que el Gobierno británico tenga “19 asesores” en la jefatura del Ejecutivo. El actual primer ministro tiene a su cargo 43 asesores. En esta página del Ejecutivo británico puedes ver la lista completa con los 43 asesores de Johnson con nombres, apellidos y la franja salarial de sus sueldos. El conjunto del Gabinete liderado por Johnson dispone de un total de 126 colaboradores, según el dato actualizado en marzo de 2022.

No hay pruebas de que la Presidencia de Francia tenga únicamente “15 asesores”, como sostienen los mensajes de redes. Prensa de la Embajada de Francia en España explica a VerificaRTVE por email que “son muchos más que 15”. El Gobierno galo cuenta en total con “570 asesores”. El dato consta en una respuesta escrita del Ejecutivo a la Asamblea Nacional publicada en diciembre de 2021. El mensaje del Gobierno francés no detalla cuántos asesores están contratados en la Presidencia con Emmanuel Macron.

Hemos preguntado al Gobierno alemán la cifra de asesores contratados en la Cancillería que lidera Olaf Scholz y en el conjunto del Gabinete federal y si puede confirmar si son “16”, como plantean los mensajes. Una portavoz del Gobierno federal nos dice que no pueden concretar el número de asesores. “No tenemos ninguna información sobre el número de asesores vinculados por contrato con la Administración federal”, sostiene. También hemos consultado a Prensa de la Casa Blanca y del Departamento de Trabajo de EE.UU. para conocer la cifra exacta en el Gobierno norteamericano y su Presidencia pero no hemos recibido respuesta.

En VerificaRTVE hemos comprobado que el mensaje falso que atribuye a Sánchez “781 asesores” y realiza la comparación con datos inciertos de otros países circula al menos desde 2020. Lo observamos en plataformas como Twitter y Facebook con mensajes de texto similares difundidos en 2020, 2021 y en 2022.

En conclusión, es falso que el presidente del Gobierno español tenga a su servicio 781 asesores en La Moncloa y también es falsa la comparativa con cifras no contrastadas de Reino, Francia y Alemania. Es un bulo que circula al menos desde 2020 por redes y aplicaciones de mensajería móvil al menos.