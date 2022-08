Comencen les obres de la nova estació de la ITV a Mallorca

Comencen les obres de la nova estació de la ITV al polígon de Son Bugadelles, a Calvià. El solar on s'ubicarà compta amb 5.600 metres quadrats dels quals 1.500 seran d'estació.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha donat importància a la col·laboració institucional a l'hora de dur endavant aquest projecte, ja que "ja fa un temps que hi estam treballant i tot va començar amb un solar que ens va posar a disposició l'ajuntament de Calvià".

Estació autosuficient

La nova estació comptarà amb algunes millores en matèria d'estalvi energètic i de les que no disposen les altres estacions de Mallorca. A més, aquesta nova estació serà completament autosuficient.

“S'autoregula en funció de la necessitat“

Segons ha explicat el conseller de mobilitat i infraestructures, Iván Sevillano, "l'estació estarà completament climatitzada, una climatització tecnològica que anirà variant segons la seva afluència i que, per tant, s'autoregula en funció de la necessitat".

“És una demostració evident de què una infraestructura pot ser eficient en matèria energètica“

Per la seva banda, Juan Pedro Yllanes, conseller de transició energètica, l'ha definit com "una planta d'autoconsum elèctric procedent d'energies renovables", el que diu, és "una demostració evident de què una infraestructura pot ser eficient en matèria energètica, pot reduir el nombre d'emissions i, a més, pot obtenir tota la seva energia de fonts renovables".

Sevillano també conta que aquesta estació comptarà amb algunes novetats que no tenen altres estacions de Mallorca respecte al consum energètic. A més de la climatització, per a l'aigua calenta s'instal·laran bombes d'aerotèrmia com energia renovable i plaques fotovoltaiques per al consum elèctric.