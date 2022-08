Puja el preu de les garroves: entre 1,55 i 1,60 euros el quilo

Han passat els primers dies des del començament de la recol·lecció de la garrova a les Illes. Una recollida que s'ha hagut d'avançar a causa de les altes temperatures. Encara que aquesta temporada la producció està sent més fluixa que altres anys, s'espera que els preus siguin més alts.

Garroves a 1,55 euros el quilo

Comença la temporada de garroves i els preus continuen pujant. Enguany s'espera que el preu de les garroves es mantengui o superi el preu amb què acabà la temporada l'any passat. Es mourà entre els 1,55 i 1,60 euros el quilo. Aquesta pujada de preus suposa bones notícies per al sector, tot i que, aquest any, la producció ha estat un poc més fluixa.

“La gent està contenta perquè el preu ha pujat“

Joana Verger, Presidenta de l’Associació de Trossejadors de Garroves de Mallorca, explica que és una situació normal, "que ve de la natura", i que hi ha vegades on el garrover produirà més i altres on hi produirà menys. Però que l'important és que "la gent està contenta perquè el preu ha pujat".

Verger també comenta que la calor i les altes temperatures han acabat per condicionar la recollida, que s'ha hagut d'avançar quinze dies. Assenyala que s'ha de començar a recollir, ja que "s'asseca molt i la garrova cau tota sola a terra".