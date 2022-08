Comença la verema amb falta de mà d'obra

La falta de mà d'obra és una realitat que fa temps afecta el sector turístic i de la restauració. Des del començament de la temporada, la manca de treballadors es fa notar. També a fora vila. Ara, aquesta mancança també comença a afectar a altres sectors.

Arranca la verema Torna a arrancar la verema a Mallorca, una verema avançada on falten mans. Falten treballadors que puguin fer una feina delicada i que no pot fer qualsevol. Davant aquesta situació, els cellers han hagut de cercar treballadors fora. Són temporers i alguns venen des de països llunyans com Colòmbia. A Porreres, Bàrbara Mesquida, del celler Mesquida Mora, contracta una colla de temporers a Colòmbia. Sempre són els mateixos treballadors. Explica Bàrbara que necessita d'un personal que no troba aquí, ja que sempre és més complicat trobar gent que vulgui fer feina a fora vila.

Falta mà d'obra “No és fàcil i enguany està sent encara més complicat“ Tot i així, explica que el problema no és una cosa que vengui d'ara, sinó que fa anys que es va donant i amb el pas del temps, és cada vegada més greu. "Una cosa és tenir una plantilla estable per fer les feines durant tot l'any, on també ja hi ha dificultats, sinó que s'hi suma aquest punt de feina que és la verema. No és fàcil i enguany està sent encara més complicat", admet Bàrbara. La manca de relleu generacional obliga a cercar gent fora. Unió de Pagesos de Mallorca, de Catalunya i del País Valencià, a través de l'organització Pagesos Solidaris i juntament amb Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), aprofiten un conveni signat entre Espanya i Colòmbia per a dur aquests treballadors temporers.