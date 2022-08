La inflació continua afectant al sector dels esports nàutics

La vida continua encarint-se, així ho mostren les dades de la inflació dels darrers mesos. L'IPC de juliol ha escalat fins al 10,8%, sis dècimes més que al passat mes de juny. Marca així un nou rècord, sent el nivell més alt des de setembre de 1984.

Un dels sectors afectats per la situació i que han hagut de revisar els preus dels serveis que ofereixen és el dels esports nàutics. Un exemple d'aquests tipus de casos és el de David González, propietari de Mallorca On Jet Ski .

On s'ha vist una pujada més pronunciada és al preu dels aliments, l'electricitat i la roba. A les darreres setmanes, per contra, el preu dels carburants ha començat a baixar . Tot i així, són moltes les empreses que depenen d'ells i que encara enfronten les conseqüències de l'encariment dels carburants .

Alternatives a la pujada

“Els preus dels nostres serveis inclouen totes les despeses, des de la benzina a les assegurances“

Negocis com el seu, enfocat al lloguer de motos d'aigua, han hagut de cercar alternatives per a contrarestar l'encariment del combustible, ja que, explica, els preus dels seus serveis "inclouen totes les despeses, des de la benzina a les assegurances".

Per una altra banda, David conta que no només ha apujat el preu del carburant, també ho han fet "el cost de la compra de les motos i dels recanvis". Tots aquests canvis l'han duit a haver d'adaptar-se i renegociar, per exemple, les comissions acordades amb algunes plataformes de venda amb línia amb les que treballa. També ha hagut d'apujar fins a nou euros el preu d'alguns dels productes que té en venda en aquestes.

Així i tot, respecte al lloguer de les motos d'aigua o el preu de les excursions programades, David ha decidit mantenir els mateixos preus dels anys anteriors per tal de no perjudicar el client. Una clientela dividida per la situació. Mentre que alguns entenen les circumstàncies i afirmen que, encara que els preus pujassin, continuarien pagant. Hi ha d'altres que reconeixen que optarien per altres activitats.