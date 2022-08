"Estoy sola, siempre estoy sola" (Marilyn Monroe)

Hace 60 años, el 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe aparecía muerta en su casa de Los Ángeles por una sobredosis de barbitúricos, tenía 36 años. Un suceso que, desde entonces ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre si fue un suicidio o un asesinato (debido a la relación de la actriz con los Kennedy). De hecho, su amigo Frank Sinatra siempre defendió la teoria del asesinato.

Lo único seguro es que Norma Jean Baker falleció esa noche para dar paso a uno de los mitos más imperecederos del mundo del cine: Marilyn Monroe.

Y que, durante la mayor parte de su vida, Marilyn nunca conseguiría esa felicidad que tanto anhelaba, porque se sentía sola. En parte por no conocer a su padre y porque su madre fue ingresada en un hospital para enfermos mentales, a causa de una depresión. Esa falta de amor también fue lo que la llevó a casarse en tres ocaciones (James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller).

Unos comienzos muy difíciles

Nacida el 1 de junio de 1926, Norma Jean Baker, tuvo una infancia itinerante hasta que su madre acabó ingresada en una clínica mental y ella, en un orfanato. Con 10 años fue violada y, a los 17 creyó que, casándose, podría dar estabilidad a su vida. Pero ese primer matrimonio con James Dougherty fue un desastre, ya que él no quería que fuera modelo, sino una ama de casa.

Empezó a trabajar como modelo muy joven, incluso en 1945 posó desnuda para unas fotos que, años después, cuando Marilyn empezó a ser conocida por la película Niágara (1953), acabaron en la portada del primer número de Playboy. El primer paso para convertirse en el sex-symbol más famoso de la historia del cine.

Fotograma de Marilyn Monroe en 'Los caballeros las prefieren rubias', 1953.

Tras esos primeros pasos como modelo, hizo una prueba en Hollywood y Zanuck vió su potencial. Y lo primero que hizo fue cambiarla el nombre por el de Marilyn Monroe. Un nombre con el que se hizo notar en sus primeros y breves papeles en películas como Amor en conserva (1949) junto a los hermanos Marx, Eva al desnudo (1950) o La jungla del asfalto (1950).

Eso le permitió conseguir papeles con mayor protagonismo, en películas como: 4 páginas de la vida, Encuentro en la noche, o Me siento rejuvenecer.

Pero esos comienzos también fueron muy duros porque, como Marilyn explicaba en su autobiografia: "Sabes que cuando un productor llama a una actriz a su oficina para discutir un guión, eso no es todo lo que tiene en mente... Me he acostado con productores. Sería una mentirosa si dijera que no". Unas prácticas que la actriz denunció en 1953, en una carta que tituló: Los lobos que he conocido.