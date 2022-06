Marilyn Monroe, la sex symbol que nunca se sintió amada

Es un icono sexual, una sex symbol del siglo XX que se ha extendido hasta nuestros días. Pensar en ella es ver aquella imagen con un vestido blanco sobre una rejilla del metro o su famoso Happy birthday mister president que le cantó a John Fitzgerald Kennedy. Marilyn Monroe se convirtió en la rubia tonta de Hollywood por sus papeles en Los caballeros las prefieren rubias o El príncipe y la corista. Aunque en realidad no tenía un pelo de ello.

Norma Jeane (su nombre antes de ser Marilyn) vino al mundo el 1 de junio de 1926 en la localidad de Los Ángeles. Y con tan solo 36 años murió por una sobredosis de barbitúricos en su casa, en circunstancias que nunca se esclarecieron. La hipótesis más conocida fue el suicido, pero nunca se llegó a corroborar. ¿Cómo una sex symbol llegó a ese desenlace? Lo descubrimos a través de los audios del archivo de RNE.

Primer matrimonio

Durante su adolescencia sufrió abusos sexuales y su única vía de escape fue el matrimonio. A los 16 años se casó con James Dougherty, cuatro años mayor que ella. “Con la boda había llegado el momento de dejar el instituto para convertirse en una ama de casa tradicional. Su esposo se enroló en la marina para luchar en la Segunda Guerra Mundial”, comentan en El almanaque de Radio 5.

En ese momento Marilyn estaba trabajando en una fábrica y tuvo la oportunidad de ser fotografiada para la revista Yan de Army Weekly. Donde se le abrió la puerta del mundo de la interpretación. “Cuando un fotógrafo me descubrió empecé a cotizar como modelo. Pero a James no le gustaba. Me puso entre la espada y la pared. O continuaba siendo una buena ama de casa o emprendía el camino hacia la fama lejos de él. Se imaginarán cuál fue la respuesta”, lee María Arizala en la piel de la actriz en La noche en vela.

Tras el divorcio, en 1946, llegó un nuevo nombre y los contratos en el mundo del cine. ¿Pero por qué Marilyn Monroe? El nombre lo escogió por la actriz Marilyn Miller y Monroe porque era el apellido de soltera de su madre.