El Ministerio de Sanidad ha presentado desde el Real Jardín Botánico de Madrid la línea 024 de atención a las conductas suicidas que gestionará la Cruz Roja y que comenzará a funcionar a partir de este martes.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha presentado este nuevo teléfono, que será gratuito, accesible, anónimo y confidencial y que estará disponible las 24 horas durante los siete días de la semana y los 365 días del año.

Para dar a conocer el servicio se pondrá en marcha durante los meses de mayo y junio la campaña 'Llama al 024, llama a la vida' en televisiones de ámbito nacional y autonómico, radios, medios digitales y plataformas de audio y vídeo, ya que se estima que pasan aproximadamente unos 90 minutos entre el momento en que toman la decisión firme de quitarse la vida y el suicidio.





Durante el acto ha intervenido, la subdirectora de Salud de Cruz Roja y encargada de dirigir este proyecto, Fátima Cabello, quien ha explicado que el objetivo de este teléfono es proporcionar "un servicio de calidad ante este grave problema de salud pública". "Se trata de un teléfono para la detección precoz o planes de conducta suicida, así como a sus allegados", ha añadido.



Asimismo, Cabello ha explicado que detrás de esta línea habrá un equipo multidisciplinar que atenderán en tres turnos, de mañana, de tarde y de noche. Será personal cualificado y especializados en conducta suicida y que "responderán a las llamadas de forma individualizada".



El protocolo del 024 va a estructurar las llamadas en diferentes niveles. Cuando haya un suicido en curso, "se avisará a los servicios de emergencia". Desde la institución se han puesto todos los medios técnicos, humanos y de infraestructura para que ayude a las personas", ha concluido.

El suicidio, la primera causa de muerte entre los jóvenes en España

También ha intervenido el presidente de la Confederación de Salud Mental, Nel González, que ha indicado que "siempre hay una enorme diferencia entre el sufrimiento del cuerpo y de la mente".

Además, ha sostenido que se necesitan más recursos públicos para tratar los problemas de salud mental porque, "aunque el malestar psíquico sea invisible, no significa que se tenga que apartar la vista como si no existiera" y ha manifestado que confía en que esta iniciativa ayude a desterrar la culpa, el miedo y vergüenza "de las personas que se encuentran mal y que atraviesan un momento vital complicado".



El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes en España. La pandemia destapó que el sufrimiento psicológico se saldó con 3.941 suicidios en 2020, de los que 300 tenían entre 14 y 29 años.