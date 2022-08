El suministro de gas ruso a través del gasoducto North Stream 1 marcha al 20% de su capacidad mientras el Gobierno alemán acusa al Kremlin de retrasar la entrega de la turbina de Siemens Energy a Moscú, necesaria para reactivar el flujo al 100%. Las autoridades rusas alegan que la turbina sigue manteniendo problemas técnicos, pese a que el canciller Olaf Scholz ha comprobado en persona que ya ha sido reparada en Canadá, funciona y está lista.

"No hay ninguna razón para que la entrega no tenga lugar" y Moscú solo tiene que "proporcionar la información aduanera necesaria para su transporte a Rusia", ha insistido Scholz. El operador ruso Gazprom ha acusado a Siemens Energy de no haber enviado los documentos necesarios para permitir el reinicio de la turbina, algo que la empresa alemana ha desmentido. "Esta situación tensa y absurda ha sido provocada por las restricciones y sanciones occidentales", ha declarado este miércoles el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en la misma línea que el último comunicado de Gazprom, que señala que las sanciones de Canadá, la Unión Europea y Reino Unido hacen imposible la entrega.

Por contra, un portavoz del Ejecutivo alemán, Wolfgang Büchner, ha asegurado que la turbina "no se ve afectada por el régimen de sanciones", y que por ello no es necesario expedir ningún documento específico para el transporte a Rusia. "La podemos entregar en cualquier momento," ha subrayado, repitiendo el mensaje que envió unas horas antes Scholz en el emplazamiento donde se encuentra la turbina en Mühlheim, al oeste de Alemania.

01.13 min La alternativa al gas ruso: el caso de los pueblos alemanes autosuficientes