La Mesa del Parlament de Cataluña ha acordado este jueves la suspensión de la presidenta de la cámara, Laura Borràs, acusada de prevaricación y falsedad documental por su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). ERC, PSC y la CUP han votado a favor de aplicar un artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que obliga a suspender a un diputado si se le abre juicio oral por corrupción.

La decisión de la Mesa implica su suspensión inmediata como presidenta y diputada, una suspensión que estará en vigor mientras dure el juicio. Borràs ha calificado la suspensión de "injusta" y "extremadamente grave", acordada por "cinco diputados que no han venido hoy vestidos de diputados, sino de jueces hipócritas". "Han aplicado un artículo que sabían que no podían aplicar para apartarme políticamente", ha afirmado en un discurso muy duro contra los miembros de la Mesa.

Ha insistido en que el artículo 25.4 no se aplica a su situación ya que no está investigada, como sí ocurrió en un principio, por malversación, por lo que no considera que se trate de un caso de corrupción. Cree que el caso es una "persecución política" que los diputados del Parlament han fomentado. Considera que se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia ni a la representación política, y cree que los diputados de PSC, ERC y CUP han aplicado este "infame" artículo "con ligereza" para "hacer desaparecer una adversaria política".

La dirigente de Junts se ha negado a dimitir frente a las presiones de la oposición, de sus socios de ERC e incluso de diputados de su propio partido. "Los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos", señaló en redes sociales. Borràs ha recibido, antes de la reunión, el apoyo de la plana mayor de su partido y de unos 300 manifestantes que se han concentrado a las puertas del Parlament. Allí ha acudido también el expresident de la Generalitat, Quim Torra.