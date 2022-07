Aragonès avisa a Borràs: la corrupción "no tiene sitio" en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado este sábado, en plena incertidumbre por la causa judicial que tiene abierta la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que la corrupción "no tiene sitio" en Cataluña y ha añadido: "Las instituciones son para la mayoría, no para una o dos personas".

En un acto de partido celebrado en Palamós (Girona), Aragonès ha evitado mencionar explícitamente el caso de Borràs, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental.

No obstante, sí se ha referido veladamente al pulso entre JxCat y el resto de fuerzas independentistas que está provocando este caso, ya que, si abren juicio oral contra Borràs, ERC y la CUP tendrán en sus manos la posible aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción.

Aragonès ha apostado por un "claro compromiso contra la corrupción", porque es "el peor ataque que pueden tener los recursos públicos": "No la queremos en ninguna parte", ha remarcado.

"En la Cataluña republicana e independiente que ya estamos construyendo, la corrupción ni tiene ni tendrá sitio", ha afirmado Aragonès, que, en plena polémica por si la propia Borràs debe dar o no un paso al lado si le abren juicio oral, ha señalado que "las instituciones son para la mayoría, no para una o dos personas". "No son para un proyecto, sino para ponerlas al servicio de la mayoría", ha añadido el presidente catalán.

