La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defendido este martes su inocencia y ha rechazado dimitir ni "dar un paso al lado" del cargo que ocupa por el caso judicial abierto contra ella por el presunto fraccionamiento de contratos públicos durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Lo ha dicho en una comparecencia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la procesara la semana pasada por segunda vez por presunto fraude en 18 contratos menores cuando dirigía la ILC, dejándola a un paso de juicio a la espera de los escritos de las partes.

Borràs ha explicado que ella realiza su trabajo "con honradez y mirando por el buen funcionamiento del Parlament" y, con respecto a su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha dicho que actuó correctamente y que se siente "orgullosa" de la labor realizada.

Ha recordado que, cuando fue elegida presidenta, era consciente "del gran honor y altísima responsabilidad" que esto conllevaba y que, desde aquel día y con la voluntad de responder a la confianza depositada en ella, ha servido al Parlament "con la máxima dedicación", y con voluntad de "preservar la honorabilidad de esta cámara".

Borràs: "No he hecho nada punible penalmente"

Borràs ha asegurado que su caso no habría llegado donde está llegando si no fuera quien es, y ha negado que pida que se la absuelva por ser independentista: "Lo que denuncio es que se me quiera condenar antes de ser juzgada".

Ha reconocido que "cualquier cargo público tiene que ser sometido al escrutinio" por sus actuaciones, pero que tiene "absoluta tranquilidad" porque considera que ha realizado su labor "con honradez" a pesar de que "hay circunstancias ajenas a mi trabajo que motivan" su comparecencia.

"No he hecho nada punible penalmente. No me pienso rendir", ha subrayado Borràs, que ha lamentado que tiene la sensación de que no puede acabar bien un caso en que no se decidió la investigación de unos hechos sino de una persona y que ha contado con irregularidades en el procedimiento, según ella.

Según Laura Borràs, el procedimiento judicial de cuatro años se acerca a una fase determinante y, puesto que "se han escuchado voces que piden" su dimisión, quería explicar "los motivos por los que no tengo ninguna intención de dar un paso al lado".

Como primera razón, ha dicho que es "inocente", y que esto es algo que desea reiterar aunque sólo sea "para contradecir" a quienes afirman que debería ser condenada. "No he cometido ningún delito, y me siento orgullosa del trabajo realizado en la ILC", porque "conseguimos el reto de poner al día" a esta institución, ha apuntado.