Un padre coge la mano de su hijo muerto tras un bombardeo ruso en la ciudad de Jarkov

La guerra de Ucrania ha vuelto a dejar una imagen impactante tras un nuevo bombardeo ruso sobre la ciudad de Járkov en el que murieron una decena de civiles, alguno de ellos menores, como el caso del protagonista de la imagen.

En la instantánea de la foto capturada por Sergey Kozlov y que recoge EFE se puede observar como un hombre se arrodilla ante el cuerpo sin vida de un adolescente, después de que un misil ruso le alcanzase en la parada de un autobús este miércoles.

Se desconoce su nombre, pero si se sabe que tenía 13 años y que junto a él murieron tres personas más después del impacto del misil pasadas las nueve de la mañana.

“Kadri from Kharkiv, where a father lost his son after shelling by the Russian.

Explosions rang out in one of the districts of the city around 9am. The projectile hit a public transport stop. Three died on the spot.pic.twitter.com/7EpgbfoUFE“