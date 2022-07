Agustí Villaronga comença a rodar una comèdia mescla d'humor i realitat

Agustí Villaronga s'ha passat a la comèdia. El director de drames com Pa negre o El ventre del mar ara vol provar altres registres i ha començat el rodatge de Loli Tormenta, protagonitzada per Susi Sánchez (Cinco lobitos; Dolor i Glòria). En el repartiment hi ha joves debutants com Joel Gálvez, Mor Ngom i Maria Anglada Sellarés, i els reconeguts Celso Bugallo i Fernando Esteso.

El cineasta mallorquí és el coguionista de la pel·lícula amb Mario Torrecillas, que és l'autor de l'argument original. Aquests dies tot l'equip de rodatge ha començat la feina a localitzacions de la ciutat de Barcelona.

Fantasia i enginy contra l'Alzheimer Loli Tormenta és una comèdia divertida però amb un rerefons de realitat. Lola és l'àvia d'Edgar i Robert i se'n fa càrrec d'ells quan la seva filla mor. Tots tres viuen a una casa modesta de l'extraradi de Barcelona i no poden sospitar que la seva vida tranquil·la és a punt de fer un canvi total. Lola entra en un procés avançat d'Alzheimer i els nins es faran càrrec de l'àvia perquè no volen anar a una llar d'acollida. I per aconseguir-ho hauran de superar molts d'obstacles amb un gran enginy i molta fantasia.

Villaronga prova amb la comèdia Agustí Villaronga és un dels noms claus del cinema espanyol de les darreres dècades. Debutà el 1987 amb Tras el cristal i el 1989 ja va participar al festival de Cannes i guanyà el Goya al Millor Guió Original amb El niño de la luna. Les seves pel·lícules són sinònim d'èxit i de premis. Pa negre, per exemple, va guanyar nou Goyas, tretze premis Gaudí i l'Ariel a la Millor Pel·lícula Llatinoamericana. El seu darrer treball és El ventre del mar que va rebre la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula al festival de Màlaga i cinc premis, com ara la millor direcció i el millor guió.