San Sebastián '08: se espera un buen año

Con los ojos chispeantes de ilusión y sus mejores galas preparadas. Así se encuentra la cinefilia española (e internacional) ante una de las ediciones del Festival de San Sebastián más atractivas de los últimos años.



Cuando el jueves 18 de septiembre se proyecte The other man, la película de Richard Eyre protagonizada por Antonio Banderas, en el Kursaal de San Sebastián, y se inaugure la 56ª edición de este Festival internacional de Cine, la ciudad donostiarra comenzará a respirar y vivir cine durante diez días consecutivos una vez más.



Mikel Olaciregui, director del festival, podrá también respirar... tranquilo, aunque sea al ritmo frenético que le impone el evento. Para él, los días previos al festival son los peores, ya que este está cerrado "un mes antes" de la cita, según cuenta, y las noticias a partir de ese momento "sólo pueden ser malas", especialmente en lo relativo a invitados que excusan su asistencia.



Es el caso de Penélope Cruz, que ha alegado problemas de agenda con los ensayos de su próxima película, Kim Ki-duk, en convalecencia por un accidente de coche, y, en el último momento, Paul Thomas Anderson, que iba a recibir en la gala inaugural el premio Fipresci por Pozos de ambición.



Los mejores cineastas de algunos países



San Sebastián es, a juicio de su director, el cuarto festival de cine europeo, tras Cannes, Venecia y Berlín, "el más pequeño de los grandes", incapaz de competir por presupuesto con la tripleta europea, pero "jugando en la División de Honor".



El cartel de este año "demuestra que estamos entre los grandes", dice Olaciregui. "Podemos enorgullecernos -señala- de que de muchos países tenemos al cineasta más conocido o uno de los más importantes: de Corea, Kim Ki-duk; Samira Makhmalbaf, de Irán; Jaime Rosales, que ha arrasado en los Goya..."



Michael Winterbottom, Daniel Burman, Hirokazu Kore-Eda o Javier Fesser competirán también por la Concha de Oro en la Sección Oficial.



Fuera de concurso, además de con la película protagonizada por Banderas, el festival cuenta con la presencia de Vicky Cristina Barcelona, la cinta de Woody Allen; Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson, Premio Fipresci; Tropic Thunder, con Ben Stiller en la dirección o Rachel se casa, la última de Jonathan Demme, presidente del jurado de la sección oficial.



Plataforma para el cine español



El premio Donostia a Banderas y Meryl Streep es un suculento reclamo para un festival que, tal y como explica Olaciregui, debe ser "una plataforma de la industria del cine, además contar con la faceta artística cinematográfica".



Antonio Banderas no deja de ser un símbolo, el Pau Gasol (o el Antonio Martín, vale) del cine español, el pionero que ha abierto las puertas de la 'NBA hollywoodiense' a otros actores, que ahora llenan los repartos de muchas películas americanas. El Oscar de Bardem -que estará físicamente en San Sebastián- es la última estación de este triunfo español en el extranjero.



Del cine hecho en nuestro país "todo el mundo habla de crisis", reconoce Olaciregui, aunque él cree que "no creativa". El Festival de San Sebastián es una buena oportunidad para darle la razón a su presidente y que le cine hecho en España se haga un hueco en el panorama internacional.



Jaime Rosales con su arriesgada Tiro en la cabeza; Javier Fesser con la controvertida Camino, y Belén Macías, con una opera prima, El patio de mi cárcel, lucharán por meterse en el palmarés de la sección oficial.



Otro buen puñado de películas españolas en diferentes secciones -16 en total con participación de TVE- tratarán de darle al evento un sello cinematográfico nacional.



