Negociaran un conveni autonòmic per als treballadors de les residències

Els baixos salaris i l'alta càrrega de treball estan provocant una fuga de treballadors de les residències de gent gran privades de les Balears. Molts canvien de sector i se'n van cap a l'hostaleria amb els sous més elevats. Segons el sindicat UGT, des de principi d'any han deixat la feina 500 treballadors i calculen que la xifra augmenti al final de l'estiu.



Poc més de mil euros de sou

Per tractar de cercar solucions a la manca de treballadors, s'han reunit Govern, sindicats i patronal del sector. Tots estan d'acord que és necessari incrementar els salaris. Per aquest motiu, s'han emplaçat a començar els pròxims mesos la negociació d'un conveni col·lectiu d'àmbit autonòmic amb uns salaris més elevats que l'estatal. Un treballador d'una residència privada cobra poc més de mil euros, tot i que ha de treballar vespres i festius. Miguel Ángel Romero de la UGT assegura que aquest sou que pot ser apropiat per altres zones d'Espanya, no ho és per al cost de vida de les illes.



La patronal ha demanat al Govern que apugi la tarifa de les places concertades. Ara mateix és de 71 euros per dia i resident. La Consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, s'ha mostrat receptiva a recalcular a l'alça el concert. Devers dos mil treballadors fan feina en residències privades de les illes. La majoria són dones en un sector altament feminitzat.