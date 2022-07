Los europeos vivirán más años aunque su salud empeorará, según un estudio

La esperanza de vida de los europeos crecerá en los próximos años, pero será a costa de vivir más años con peor salud, sobre todo las mujeres, según un estudio del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El estudio, que publica Perspectivas Demográficas, ha investigado por primera vez la esperanza de vida con buena y mala salud en los diferentes países europeos durante los últimos 30 años, comparándolos entre sí.

La investigación prevé no solo futuros incrementos en esperanza de vida, sino también en esperanza de vida con mala salud, es decir, la proporción de población que sufre enfermedades y la severidad de estas, cuyo incremento, aseguran los autores, supondrá "un reto social mayúsculo".

El trabajo ha sido elaborado por Iñaki Permanyer y Octavio Bramajo, que han alertado sobre la necesidad de implantar políticas que hagan frente a las crecientes tasas de morbilidad que se avecinan en Europa. Los investigadores han utilizado datos del Global Burden of Disease, del Institute for Health Metrics and Evaluation, que proporciona indicadores de 204 países y territorios desde 1990 hasta ahora, con los que han hecho estimaciones sobre la esperanza de vida (EV), la esperanza de vida saludable o en buena salud (EVS) y la esperanza de vida no saludable o en mala salud (EVNS).

"Un reto social mayúsculo" Según la investigación, los futuros incrementos en esperanza de vida, eventualmente superando los 100 años, serán "un reto social mayúsculo" si, además, vienen acompañados de un incremento no solo de la morbilidad sino también de la comorbilidad, es decir, personas sufriendo distintas enfermedades al mismo tiempo. Si los descensos en las tasas de mortalidad no vienen acompañados por descensos equivalentes en las tasas de morbilidad, las personas viviendo en dichas sociedades tenderán a vivir más años, pero en peor estado de salud, "un fenómeno con enormes consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas de salud y de pensiones", avisan los demógrafos. El estudio evidencia empíricamente que la proporción de esperanza de vida vivida en mala salud suele ser mayor entre las mujeres y tiende a incrementarse en el tiempo. "Todo ello sugiere la necesidad de destinar cada vez más recursos para reducir la morbilidad, ya sea con campañas preventivas que retrasen las edades de inicio de enfermedades o discapacidades mediante inversión en tratamientos o innovaciones tecnológicas", ha dicho Iñaki Permanyer. En la mayoría de países europeos los cambios en esperanza de vida entre 1990 y 2019 se explican mayoritariamente por los incrementos en esperanza de vida saludable, que siempre supera el 60% del total. Según el estudio, cuanto mayor es la esperanza de vida inicial, los subsiguientes incrementos en esperanza de vida se producen cada vez más a costa de vivir más años con mala salud, especialmente entre las mujeres.