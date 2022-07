Esta semana de reivindicación LGTBI+, el colectivo celebra también que la esperada Ley Trans haya sido enviada al Congreso tras aprobarse, en segunda ronda, el texto elaborado por el Ministerio de Igualdad. La comunidad trans cree que el texto es necesario y se queda corto, por ejemplo, en protección a la infancia. Celebran que recoja la autodeterminación de género, eliminando los requisitos que antes se exigían para cambiar el sexo registral: ni informe médico, ni tratamiento hormonal. Este es el punto que una parte del feminismo rechaza de la Ley: creen que si el sexo registral se puede modificar simplemente expresando esa voluntad, las leyes que protegen específicamente a las mujeres, como la de Violencia de Género, pierden su sentido.

Charlamos con dos activistas a favor y en contra: Daniela Requena es periodista, activista en redes sociales y mujer transexual, autora de "Mamá, soy mujer", donde cuenta su proceso, difícil pero con gran apoyo de su entorno. Paula Fraga es jurista de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, organización nacida para luchar contra la discriminación que consideran que niñas y mujeres sufrirán si se sustituye la categoría sexo por la de identidad de género.

Pregunta.- Daniela Requena es periodista, escritora y autora de "Mamá, soy mujer". ¿Cuándo dijiste esta frase por primera vez?

D.R.- Pues la dije con 16 años, consciente de lo que era la palabra transexual y de que yo quería ser una mujer. Pero ese sentimiento lleva presente en mí desde que tengo uso de razón, desde que tenía 4 o 5 años y no contemplaba la posiblidad de hacer un cambio de sexo, pero yo ya manifestaba querer ser una mujer. Consciente de lo que era la palabra trans y de que yo era una persona trans lo manifesté con 16 años.

P.- En tu entorno ¿te lo pusieron fácil o tuviste que vencer obstáculos?

D.R.- Pues afortunamdamente me lo pusieron fácil, y me gusta recalcarlo en mi libro: he tenido un entorno muy positivo que me ha apoyado y me ha acompañado en todo los aspectos y que se aleja un poco de lo que habitualmente se conoce de las personas trans, vinculadas al drama, al rechazo... y eso pasa, desafortunadamente: Pero es importante visibilizar historias como la mía para animar a personas que tengan miedo y no quieran dar el paso porque creen que se van a enfrentar a un mundo triste, que también hay historias positivas donde hay apoyo social y familiar.

P.-¿Tú que sientes, Daniela, cuando escuchas que con 16 años no se está preparado para tomar la decisión de cambiarse de género sin autorización?

D.R.- ¿Y cuándo se está preparado? Me parece absurdo que alguien tenga que establecer una edad en concreto para que alguien se identifique como nos identificamos las personas trans. Mi madre, mi padre, mi hermano, que son cisheteros, no tuvieron que pasar ningún tribunal psicologico ni médico donde alguien les autorizaba a ser quienes son, a sentirse como se identifican. Ellos sabían que se idenficaban como hombre mi padre, como mujer mi madre... Ningún médico, ningún forense les dijo "sí, te autorizo, efectivamente te identificas como mujer." ¿Y por qué las personas trans sí? Me parece tan injusto, es un obstáculo en nuestro camino hacia la felicidad. Porque no buscamos otra cosa, ser felices y ser quienes somos, Diana.

P.- ¿Por qué necesitamos una Ley Trans en España?

D.R.-La necesitamos porque el colectivo trans y LGTBI en general reclamamos igualdad. A veces parece que estamos reclamando un palacio en la Moncloa, pero no: igualdad. Esa Ley Trans es necesaria para que las personas podamos ser quienes queremos ser, podamos conseguir nuestra igualdad y podamos ser felices. No te diría que es perfecta al 100% pero sí avanzamos en la lucha hacia la igualdad.

P.- ¿Qué es lo que destacarías de esta ley, y qué es lo que le falta?

D.R.-Lo que destacaría sin duda es la autodeterminación de género. Algo fundamental es que los trámites burocráticos se agilicen, un máximo de cuatro meses, y te lo dice una persona que ha vivido en EE.UU. siendo mujer y todavía con una documentacion masculina, que ha tenido que pasar situaciones embarazosas, en aeropuertos y lugares públlicos porque los trámites burocraticos han ido muy despacio porque áun no me había sometido a la cirugía de reasingacion sexual porque en esos momentos no tenía la posiblidad económica, y si no me sometía no se me reconocía como mujer.

Los genitales no definen a una persona. Estamos en un momento social, le pese a quien le pese, en el que existen mujeres con vagina, mujeres con pene, hombres con vagina, hombres con pene. Si una mujer o un hombre trans no se quieren someter a una cirugía de reasignación no van a ser ni más hombres ni menos mujeres.

P.- Daniela enseguida vamos a hablar con una jurista de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Me gustaría que nos dejaras un pregunta que quieras que le hagamos de tu parte.

D.R.-Me gustaría preguntarles a ese colectivo minoritario, afortundamente, qué es ser una mujer trans. Ellas no nos consideran mujeres... ¿entonces qué somos? ¿Dinosaurios, extraterrestres? Realmente me gustaría saber qué es una mujer para ellas y qué es una mujer trans.