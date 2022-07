La ayuda humanitaria al noroeste de Siria, en el aire por el veto ruso

Según las agencias humanitarias, más de cuatro millones de personas en el noroeste de Siria dependen de la ayuda que entra por ese lugar y, cada mes, más de 2,4 millones se benefician de ella.

“4.1 million people in northwest Syria rely on humanitarian assistance.



And today, Russia stood alone in blocking the food, diapers, medicine, and critical supplies they need.



The Security Council has two days to reverse course and put the needs of the Syrian people first.“