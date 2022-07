Más 67.000 plazas fijas para más de 67.000 profesionales sanitarios de todos los niveles. Es la promesa del Gobierno que este martes se ha materializado en un real decreto para la reforma del estatuto marco del personal sanitario. El texto, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, comporta además algunas novedades: condiciones y un límite de tres años para los contratos temporales interinos, la desaparición de los "eventuales" y una nueva modalidad de sustitución.

A falta de conocer todavía muchos detalles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha esbozado ya cómo serán los procesos para estabilizar el empleo, cuándo se convocarán esas oposiciones y qué condiciones deben cumplir los dos tipos de contratos temporales posibles. Resumimos las claves a continuación.

¿Quién puede optar la estabilización a través del concurso-oposición?

Podrán presentarse al concurso oposición aquellas personas que hayan trabajado durante tres años, antes del 31 de diciembre de 2020. Así, los profesionales de la medicina, la enfermería, emergencias, auxiliares, etc., que hayan estado encadenando contratos en ese periodo, podrán optar a las plazas fijas a través de un modelo híbrido de examen y acreditación de méritos sobre los cuales, no obstante, todavía no hay detalles.