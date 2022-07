04:54

El Consejo de Ministros aprueba hoy un decreto que prohíbe que los interinos estén más de tres años seguidos en esta situación, que pretende acabar con la temporalida en el sector. Los profesionales sanitarios aplauden esta estabilización pero creen que el decreto no resuelve otros muchos problemas como la escasez de profesionales, el colapso de la atención primaria o la falta de inversión y planificación. "Nadie ha hablado de mejorar las condiciones laborales" ha dicho Samuel García Rubio, internista en el Hospital Gorliz de Bizkaia y miembro de Médicos Unidos por sus Derechos. En 14 horas ha señalado que "viene a intentar poner un parche" porque no aborda, a su parecer, el fondo de la cuestión, y ha denunciado que los sistemas de gestión de recursos humanos "son ineficientes y extraordinariamente lentos. Pagué las tasas en 2016, me examiné en 2018 y se ha incorporado la gente en 2021". "Hay un planteamiento a medio y largo plazo para mejorar la sanidad, no simplemente una corrección de un problema alarmante y del que Europa da una señal de alarma", ha añadido y ha criticado si el sistema de acceso a la función pública actual es el adecuado: "Yo creo que lo principal es sentarse a hablar con los sanitarios [...] y pensar si realmente el sistema que tenemos para la selección de personal es el adecuado o va a promover que dentro de 10 o 20 años tengamos la misma situación que ahora".