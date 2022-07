What's up! Com vas de salut mental?, és un programa transversal en el qual la salut mental s'aborda a diferents matèries escolars. L'objectiu és sensibilitzar als estudiants de secundària sobre els problemes de salut mental. Està en marxa des del 2019 a diferents escoles de l'illa de Mallorca i Menorca.

Un programa per a gestionar les emocions

L'Institut Guillem Colom de Sóller és un dels centres que fa quatre anys varen integrar aquest projecte i ja forma part del programa educatiu als cursos d'ESO. És un espai a l'aula de conscienciació sobre les malalties de salut mental, on es parla obertament i sense estigmes. L'orientadora del centre confirma que entre els alumnes de secundària han augmentat els trastorns d'ansietat, però també sosté que diuen més com es senten. Gràcies a programes així, els alumnes cada vegada són més oberts i més empàtics entre ells.

“" El professorat també està més concienciat i més a favor de xerrar obertament d'aquestes coses a les aules."“



A través de diversos testimonis reals i directes, volen aconseguir que els adolescents no tenguin por a parlar de les seves emocions. Aina Niell, és una activista que pertany a la Fundació 3 Salut Mental i la seva experiència ha servit de guia per a molts dels que hi participen en el projecte. Diu que la seva història personal han obert la primera porta a demanar ajuda als seus professors i a les famílies.