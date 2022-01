Prevenir la depresión es posible

Con sólo 12 años Efigenia, de Yecla, no paraba de llorar, pero ni ella sabía el porqué. “Siempre lloraba”, pero “yo soy hasta el día de hoy totalmente feliz. Soy feliz, no tengo ningún problema”, asegura.

“Soy feliz, no tengo ningún problema“

Le diagnosticaron trastorno depresivo. Una enfermedad mental que padecen 300 millones de personas en el mundo, el 5 por ciento de la población mundial, de los cuales dos millones en España y unas 70.000 en la Región de Murcia. Los síntomas son variados. “Estado de ánimo bajo, tristeza de mucha intensidad y habitualmente prolongada en el tiempo.

A eso se le suma otro tipo de alteraciones, como disminución de la sensación de energía, disminución de la capacidad de disfrutar de las cosas cotidianas”, explica Selman Franco Salonia, Psiquiatra del Centro de Salud Mental de Yecla.

Miedo al estigma social

Patología que en algunas ocasiones no se diagnostica por miedo al estigma social o se hace de manera errónea. “A veces las personas acuden al médico solicitando ayuda o solicitando incluso un tratamiento farmacológico en situaciones en las que no sería recomendable indicar ese tipo de tratamiento. Por esa razón hay muchas personas que están recibiendo tratamiento que no tienen una depresión”, señala Selman.

La pandemia, asegura Selman, ha incrementado los casos de depresión, sobre todo en población joven. Además, ha aumentado la frecuencia de autolesiones o intentos de suicidio.

Los expertos aseguran que con hábitos de vida saludable y relaciones sociales frecuentes se puede prevenir.