Localizan con vida a ocho de los 13 desaparecidos tras la avalancha en los Dolomitas

En Italia han localizado sanas y salvas a ocho de las 13 personas que estaban desaparecidas en la Marmolada, la montaña más alta de los Dolomitas, en los Alpes italianos. No se vieron afectadas por la avalancha provocada tras el desprendimiento del glaciar el pasado domingo, pero hay pocas esperanzas en cuanto a las cinco personas que aún no han sido encontradas. Los drones han captado imágenes de ropa y restos humanos tras una avalancha que ha dejado al menos siete muertos.

El rastreo es incesante, pero solo los helicópteros y los drones pueden acceder a la zona del desprendimiento. Este martes han localizado lo que creen que son restos humanos y objetos personales, pero sigue siendo muy peligroso poner un pie en el glaciar.

La buena noticia es que ya solamente buscan a cinco personas de las 13 iniciales. Las otras ocho no estaban localizables hasta este martes, cuando han podido comunicarse con los familiares, confirmando que no fueron alcanzados por la avalancha.

El lado negativo es que se descarta que pueda haber más supervivientes.

¿Por qué nadie les impidió subir?

Débora ha ido a los pies de los Dolomitas en busca de respuestas. Su hermana y su cuñado estaban en la montaña. Se pregunta por qué no se están utilizando herramientas más precisas y por qué nadie les impidió subir. "Si hubiera habido una mínima señal de peligro, no habrían salido dejando en casa a sus dos hijos".

"Un fenómeno raro", explica un experto geólogo que ha acudido al lugar del accidente, "pero lo que ha pasado debe ser una llamada de atención porque desgraciadamente será cada vez más frecuente", remarca.

Ahora los vecinos de la zona no dejan de mirar arriba, a las montañas que recorrieron hace años y de las que ahora no se fían. De momento y no se sabe hasta cuándo, estas montañas están cerradas a cal y canto, nadie puede poner un pie en ellas porque hay un grave riesgo de desprendimientos. El glaciar aún puede causar más daño.