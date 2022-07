Absolts els joves d'Arran per la protesta contra la massificació turística

L'Audiència de Palma ha absolt els dotze militants d'Arran acusats de desordres públics per una protesta contra la massificació del turisme davant d'un restaurant al port Vell de Palma l'estiu del 2017. Segons la sentència, "no es van produir actes violents sobre persones o coses, no es va amenaçar ningú i, segons afirmen els agents de l'ordre públic, no es va produir cap perill cap a les persones o béns". La Fiscalia reclamava penes de privació de llibertat d'entre dos i quatre anys que sumaven 26 anys de presó.

Protesta l'estiu de 2017 “el dret a protestar pacíficament“ Un grup de joves de l'organització Arran, afí a la CUP, es van concentrar el juliol de 2017 amb pancartes, confeti i bengales davant d'un restaurant del Port Vell de Palma. Protestaven contra les conseqüències del turisme de masses a Mallorca. Els magistrats de la secció segona de l'Audiència consideren que "el dret a no ser molestat mentre se sopa a un restaurant no pot primar davant del dret a protestar pacíficament". “⚠️Atenció... #CasConfeti...

��ABSOLTES!��



Fineix avui el llarg procés de 5 anys, contra 12 activistes, per l'acció d'@Arran_jovent al port de #Palma



Un procés que no hauria d'haver existit, per frenar una lluita que té més sentit que mai!

��️#TourismKillsMallorca! pic.twitter.com/wpinNFVNZE“ — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) July 1, 2022