El Consell d'Eivissa limitarà l'entrada de vehicles durant l'estiu

Més d'un vehicle per cada resident. Aquesta és l'equació que està present a Eivissa des de fa uns anys. L'illa duplica la mitjana de vehicles per habitants de l'Estat. Ara les institucions insulars fan feina per redactar una normativa que pugui limitar la congestió, especialment durant l'estiu quan el parc automobilístic es multiplica.

L'objectiu: evitar la massificació “Volem donar resposta a una problemàtica que s'ha anat incrementant amb el pas del temps“ Arranca la temporada alta i les carreteres d'Eivissa s'omplen de vehicles. En total durant l'estiu circulen més de 180 mil cotxes per aquestes carreteres. Des del consell de l'illa calculen que hi ha una sobrecàrrega de 24.000 vehicles. Per frenar aquesta saturació les institucions estan estudiant limitar l'entrada de vehicles. El president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Marí, ha exposat que es tracta d'un procés "que ja ha començat a caminar, avançant de manera rigorosa, sense imposicions i consens" i que té com a objectiu donar resposta a una "problemàtica que s'ha anat incrementant amb el pas del temps". La finalitat és establir un marc legal que permeti limitar el nombre de cotxes sobretot pels mesos de juliol i agost. Així, acceleraran el camí cap a la sostenibilitat. Martí assegura que es tracta d'una proposta que "garantirà el model de sostenibilitat i equilibri social i territorial que volem per Eivissa". Per això aquesta proposta estarà marcada per "la participació, el diàleg i la confecció d'una proposta de futur vàlida per Eivissa i feta des d'Eivissa" A la presentació han assistit representants dels cinc ajuntaments de l'illa, els de les patronals i també els agents socials.