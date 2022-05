Fa mesos que els sindicats denuncien la fuita d'infermeres per l'elevat cost de la vida a les Balears i els problemes per aconseguir habitatge. Algunes infermeres que fan feina a l'Hospital de Son Espases han explicat als micròfons de TVE que la situació "és greu" i que també "està implicant un augment de la càrrega de feina". Les vacances d'estiu agreujaran aquesta mancança. Per aquest motiu, el Servei de Salut fa una crida urgent per contractar infermeres durant l'estiu, sobretot a les Pitiüses, on ofereixen contractes de fins a un any.

La covid també està agreujant el problema "Les necessitats són molt altes i encara tenim situacions complicades en els centres sanitaris" La consellera de Salut, Patricia Gómez, reconeix que la situació és complicada: "Les necessitats són molt altes i encara tenim situacions complicades en els centres sanitaris" A això hem d'afegir que un percentatge significatiu dels sanitaris està de baixa per coronavirus. Si han donat positiu a una PCR no poden fer feina."Encara la pandèmia està sent un motiu important de no tenir una sèrie de professionals". Espera que prest es puguin flexibilitzar les restriccions per als professionals sanitaris.