Salut fa una crida a la vacunació per combatre la setena onada

La incidència acumulada de Covid-19 en majors de seixanta-cinc anys, l'únic grup d'edat en què es fan proves als pacients amb símptomes compatibles, supera els 1.000 casos per 100.000 habitants a les illes. Ja no hi ha dubtes que ens trobem immersos en la setena onada de contagis per coronavirus i això té un reflex en la situació als hospitals.

Augmenta la pressió hospitalària Ara mateix 332 pacients ingressats a planta i 22 a les UCI dels hospitals de les Balears. Aquestes xifres han augmentat un 50% la darrera setmana. A l'increment dels ingressos, s'ha de sumar els sanitaris de baixa, devers 350, també contagiats per coronavirus. La subvariant d'òmicron BA.5 és la predominant amb un 80% dels casos, però Salut assegura que és menys agressiva i que, per això, aquesta onada no serà comparable amb les anteriors. Durant el mes de juny, segons dades de la Conselleria, s'han registrat vuit morts per Coronavirus.