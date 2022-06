El Partido Popular exige al Gobierno que retire la reforma judicial que ha impulsado para renovar el Tribunal Constitucional si quiere pactar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha asegurado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que ha señalado este lunes que su partido está dispuesto a seguir negociando con el Gobierno la renovación de los órganos constitucionales, pero para ello debe dar marcha atrás.

Para continuar esta negociación, el PP pide que el PSOE retire la reforma para que este órgano sí nombre en funciones al Tribunal Constitucional o que la amplíe para extender los nombramientos al Tribunal Supremo.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, González Pons ha señalado que si al Gobierno le interesase realmente renovar el CGPJ no "traicionaría" al PP -cuando estaban conversando para retomar esa negociación, según ha dicho- con la "filtración" de la reforma legal que iba a presentar en el Congreso y ha dicho que aunque sería "legítimo", su partido no quiere romper la negociación.

El PP defiende que ante la renovación pendiente del Tribunal Constitucional, bloqueada por el cambio legal que impide al CGPJ nombrar en funciones su cuota, ofrecieron un "puente" al Gobierno, al decirles que iban a presentar una propuesta "aceptable" para el PSOE. Además, habían cruzado mensajes para avisar de que enviarían su propuesta la semana siguiente a las elecciones en Andalucía.

Sin embargo, antes de ese plazo terminase, conocieron por la prensa la nueva reforma impulsada por los socialistas, que a juicio del PP evidencia que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le interesa renovar el CGPJ", sino "controlar el Tribunal Constitucional". Por su parte, el PSOE, señaló el día que anunció esta medida, que desde las elecciones andaluzas, no se había producido contacto alguno.

En este contexto, durante una conferencia, Feijóo ha acusado a Sánchez de "intentar controlar férreamente los organismos del Estado". "Al desprestigio del CIS y del CNI se añade estos días el control de empresas estratégicas como INDRA o las prisas por desmontar el Tribunal Constitucional, todo por disimular sus carencias", ha manifestado. "En España se ha vaciado el contenido de CGPJ".

El pasado viernes PSOE registró en la Cámara Baja una proposición de ley que se va a tramitar por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional. La renovación haría que se pase de una mayoría conservadora a una progresista.

El PP argumenta que el Constitucional acaba de entrar "en funciones"

Desde el PP argumentan que el Constitucional acaba de entrar "en funciones" y tiene "una composición suficiente como para poder continuar funcionando", mientras que el Tribunal Supremo dicta mil sentencias menos al año y hay salas que por la jubilación de sus magistrados no van a poder reunirse a partir de otoño, porque el CGPJ no puede sustituirlos al estar en funciones.

En todo caso, no descartan presentar su propuesta para renovar el Poder Judicial y regenerar la Justicia, que "no es de máximos" sino "asumible", y se pregunta por qué tiene "tanta prisa" el Gobierno que de haber esperado "a lo mejor no se hubiera precipitado".