¿Vuelve el 'No a la guerra'?: los partidos de izquierda, divididos

La situación actual, como reconoce Coronel, es distinta a aquel histórico 'No a la guerra' de 2003. "En Irak nosotros éramos los invasores y ahora Ucrania es la potencia invadida. Es verdad que ahora es un momento mucho más complejo", afirma. Coincide Meyer: "La guerra de Ucrania ha trastocado toda la idea del movimiento pacifista. En el momento en que estalla un conflicto, la gente se pone con el más débil y todo le parece poco para que se resuelva la guerra".

Las encuestas así lo demuestran. Un 70% de los españoles está a favor del envío de armas a Ucrania, un 44,5% apoya una hipotética intervención de la OTAN en el país y un 60% cree que la UE debería tener un ejército propio, según los últimos barómetros del CIS. Otro sondeo de esta semana, del Real Instituto Elcano, es contundente: un 83% de los encuestados apoyan la presencia española en la OTAN. Entre los entrevistados que se consideran de centro o de derecha el apoyo es del 90%, mientras que entre los de izquierda aumenta hasta el 66%.

Los porcentajes están completamente alejados de lo que ocurría en 2003. Un 91% de los españoles se oponía a la intervención militar en Irak y un 67% reclamaba que España se mantuviera neutral. Con la idea de recuperar el consenso que generó aquella oposición, Unidas Podemos ha resucitado el 'No a la guerra', el lema que marcó las manifestaciones. La ministra de Derechos Sociales y líder del partido, Ione Belarra, se ha erigido como la principal defensora de ese mensaje y se ha opuesto al envío de armas, provocando roces con sus socios socialistas del Gobierno.

Izquierda Unida ha sido aún más contundente y su sección de Madrid ha apoyado movilizaciones con el lema "Ni OTAN ni Putin". Su secretario general y ministro de Consumo, Alberto Garzón, consideró que la OTAN "no es un instrumento que garantice la paz", aunque ha enmendado a Podemos cuando los morados han criticado el gasto en la cumbre, por ejemplo. La otra gran representante del PCE (el principal partido dentro de IU) en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido la más cauta de toda la coalición. Si bien ha criticado el aumento en el gasto militar, ha respaldado firmemente el envío de armas, enfrentándose al sector de Belarra.

Unidas Podemos apoya la contracumbre y la manifestación, a las que acudirán algunos cargos de segundo nivel del partido, pero no sus principales líderes ni ningún ministro. El principal representante del Gobierno será Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE, y todavía se desconoce si acudirá Garzón. Desde la organización reconocen que les gustaría que una figura política tan "reconocida" como Yolanda Díaz fuese "más clara" en su apoyo al movimiento pacifista, según asegura Enrique Quintanilla, militante de Desarma Madrid, parte de la plataforma convocante.

“�� Manifestación NO a la OTAN, NO a las guerras, por la paz. Bases fuera y NO a los presupuestos militaristas. Fuera la OTAN y su cumbre.



✊ Domingo, 26 de junio

��️ Atocha-Pza España

�� 12H



¡Vente y difunde! #OTANNo26J #NotToNato26J pic.twitter.com/xW37nl2c3m“