Las elecciones legislativas en Francia han privado a la formación del presidente, Emmanuel Macron, de la mayoría absoluta, y han fragmentado la Asamblea (Parlamento), en la que habrá dos grandes grupos de oposición: la extrema derecha de Agrupación Nacional, encabezada por Marine Le Pen, y la coalición de izquierdas Nueva Unión Popular Ecologista y Social (NUPES), creada por Jean-Luc Mélenchon.

El escenario es inédito en la V República, donde hasta ahora el presidente había gozado de una mayoría absoluta afín, o había tenido que "cohabitar" con un gobierno de otro signo. La prensa francesa coincide en presentar la situación como la de una Francia "ingobernable" (en palabras de Le Figaro), con una oposición dividida e irreconciliable (como destaca Le Monde), y en calificar el resultado como un fracaso para Macron (una "bofetada", dice Libération).

El resultado muestra también, según la proforesa de la UCM, el cansancio del electorado francés con el presidencialismo y la forma de gobernar de Macron desde la mayoría absoluta, pero también cree exagerado afirmar que este vaya a ser el fin de la V República. "Macron se tiene que poner a trabajar más y mejor, y abandonar ese discurso retórico de gobernar para la izquierda y derecha, cuando además no es verdad. El presidente y su partido se tienen que acostumbrar a que hay un aumento del parlamentarismo , y eso desde el punto de vista de la política francesa es saludable", explica Rubio a RTVE.es

Ghilès reconoce que a esta hora es imposible saber cómo será la acción del Gobierno, porque no hay experiencias previas de coaliciones en la V República, pero cree que es exagerado decir que Francia va a ser ingobernable.

" Ya hay politicos dentro del entorno de Macron que se está postulando para la presidenciales - relata Dolores Rubio - Pero de ahí a que Ensemble! sobreviva como tal, creo que no, aunque puede resurgir de otra manera".

El analista del CIDOB destaca que dentro del macronismo hay diferentes tendencias . "Es muy dificil que se consolide como alternativa, es muy heteróclita y no tiene base local", confirma Ghilés.

Otra consecuencia política, a largo plazo, es que el proyecto de "macronismo sin Macron" queda tocado . El presidente no puede optar a un tercer mandato y la coalición gubernamental, Ensemble!, no consolida una base territorial, que sí tienen la izquierda y la extrema derecha.

La NUPES, a prueba

La otra clave de las elecciones francesas es el ascenso de la coalición de izquierda NUPES, que pese a no lograr mayoría para forzar la cohabitación, sí se ha convertido en el primer grupo de la oposición.

"Eso cambia el escenario de manera sustantiva - subraya Gemma Ubasart - Una izquierda que entra con fuerza, el contrapoder que quería ejercer Mélenchon, lo ha conseguido". Lo lógico, añade, sería que las políticas públicas girasen ahora hacia el otro lado del espectro, hacia la izquierda.

“Mélenchon ha conseguido el contrapoder que quería ejercer“

No obstante, la coalición de Mélenchon, creada ex profeso para estos comicios, agrupa a varios partidos, entre ellos el Socialista, y es todo menos sólida.

"No podemos saber si van a guardar un mínimo de coherencia o no - apunta Francis Ghilés - porque hay tantos grupos diferentes dentro y no se sabe cuándo se marchará Mélenchon".