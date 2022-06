España tiene uno de los índices de fecundidad más bajos de Europa: 1,3 hijos por mujer. En 2021 nacieron en nuestro país poco más de 300.000 niños, una cifra que marca un mínimo histórico. Ya hay más mujeres que tienen descendientes a los 40 que a los 25 años. Para mantener la población estable, el relevo generacional y el peso de las pensiones España necesita más niños.

“La tasa de reemplazo está por debajo de 2,1 hijos por mujer. Ese el número que necesitamos para reemplazar a la población que va falleciendo: uno por la madre, otro por el padre y el 0,1 por las mujeres que no tienen hijos”, asegura María Sánchez, socióloga y demógrafa de la Universidad Complutense de Madrid.

“El mayor porcentaje del PIB español está destinado a las pensiones. Si nada cambia, viviremos en un país envejecido en el que habrá en los supermercados una sección de pañales de personas mayores mucho más grande que la sección de pañales para bebés”, señala. “Expertos en demografía llevan años diciendo que viene el lobo. El lobo está aquí y sigue sin escucharse”, concluye.

“En el hospital hemos notado una bajada de partos muy importante . Ahora vienen mujeres que no trabajan y mujeres que no compatibilizan bien su trabajo con su vida personal, y como madre que soy, ese es uno de los mayores problemas”, cuenta Mar, obstetra en la maternidad del Hospital de Torrejón de Ardoz de Madrid.

María y Carmen son abogadas e imparten talleres para informar a las madres de las ayudas económicas disponibles. Ayudas por parto múltiple, por familia numerosa, por ser madre trabajadora… “Nos llaman de toda España porque no hay ninguna comunidad mejor que otra para ser mamá. Los países nórdicos son sociedades más fáciles a priori para ser padres allí”.

“Antes no había hamaquitas y no pasaba nada. Ahora hay cacharritos para todo ”, detallan los abuelos que acuden a comprar lo necesario para los futuros nietos, mientras la cajera cobra facturas de casi 2.000 euros.

No quiero tener hijos

“¿Por qué hay que ser madre obligatoriamente? Cada persona tiene su camino y lo que tiene que hacer es seguirlo“

Diana es profesora de traducción e interpretación en la Universidad Autónoma de Madrid. Decidió no tener hijos por voluntad propia. Como ella, entre un 8 y un 10 % de las mujeres españolas eligen no ser madres. “¿Por qué hay que ser madre obligatoriamente? Cada persona tiene su camino y lo que tiene que hacer es seguirlo", explica Diana.

20.49 min 15 minutos: Las maternidades, a examen en el Telediario

"Hace años había mucha presión para que las mujeres fuéramos madres. Ahora hay menos, pero sigue siendo terrible. Ser madre es una responsabilidad, y con hijos yo no hubiera podido viajar tanto”, afirma Diana. “En la época y el país en el que me ha tocado vivir he tenido la suerte de ser una mujer libre”, remarca.