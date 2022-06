Investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS, del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) han participado en un ensayo internacional que ha demostrado la eficacia de un nuevo fármaco que duplica la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico con baja expresión de HER2.

El nuevo tratamiento, que combina un fármaco dirigido (trastuzumab) con uno quimioterápico (deruxtecan), aumenta la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia media. De esta manera, logra doblar la supervivencia sin progresión del tumor respecto a los tratamientos estándar.

En la investigación, que publica el New England Journal of Medicine (NEJM) han participado los oncólogos del Hospital Clínic-Idibaps Aleix Prat y Maria Vidal, la oncóloga del Hospital Vall d'Hebron Cristina Saura, y el oncólogo del ICO Miguel Gil. Los resultados se han presentado en el congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO).

El pasado mes de marzo, el ensayo clínico internacional Destiny Breast-03 anunciaba que este mismo fármaco, el trastuzumab deruxtecan, conseguía frenar en un 75,8% de pacientes el avance del cáncer de mama metastásico con baja expresión de HER2. Según explicaron, el tratamiento actúa como un "caballo de Troya" al burlar las células tumorales para entrar en ellas y destruirlas. Tras los buenos resultados, el medicamento pasó a considerarse terapia estándar de segunda línea en este tipo de tumores.

El tumor más frecuente en mujeres El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres en todo el mundo, afecta a 2,3 millones de personas y causa la muerte de 571.000 cada año. Entre los distintos subtipos, los cánceres de mama HER2 negativo representan el 70% de todos los tumores de este tipo. Los niveles de HER2, una proteína que se encuentra en el exterior de las células tumorales, se determinan de forma rutinaria para decidir cuál es la estrategia de tratamiento adecuada para el cáncer de mama. En el caso de los tumores metastásicos HER2 negativos, se ha visto que el 55% no tienen amplificación del gen HER2 (por tanto, hasta ahora son considerados como HER2-negativos) pero el 70% de éstos expresan niveles bajos de la proteína HER2 (HER2-low). Estos tumores HER2-low son un grupo muy heterogéneo que incluye otros dos subtipos en función de si las células tumorales expresan o no receptores hormonales (RH): RH positivo o RH negativo. "Las pacientes con tumores HER2-negativos no se beneficiaban de tratamientos contra el HER2 como el trastuzumab, un anticuerpo que ha cambiado la evolución del cáncer de mama HER2-positivo", ha explicado Aleix Prat, quien añade que ahora, "gracias a este nuevo fármaco inmunoconjugado, que combina 7-8 moléculas de una quimioterapia muy potente con el anticuerpo trastuzumab, se prolonga la supervivencia de las pacientes".