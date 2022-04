El ensayo clínico internacional Destiny Breast-03 ha estudiado la eficacia y seguridad del trastuzumab deruxtecan, un fármaco que actúa como un "caballo de Troya" al burlar las células tumorales para entrar en ellas y destruirlas. Tras los buenos resultados, este medicamento ha pasado a considerarse terapia estándar de segunda línea en cáncer de mama metastásico HER2-positivo.

El estudio, que se ha publicado este jueves en la revista científica The New England Journal of Medicine, cuenta con los resultados "más positivos en la historia del cáncer de mama", ha afirmado el doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC), primer autor y único investigador español del ensayo, en el que han participado otros científicos de ámbito internacional.

En la lucha contra el cáncer de mama, el tumor más frecuentemente diagnosticado entre las mujeres, se siguen dedicando grandes esfuerzos para desarrollar nuevos tratamientos que ayuden a aumentar el arsenal disponible. En concreto, el HER2-positivo afecta al 20 % de las pacientes y es uno de los subtipos más agresivos.

Al menos una de cada ocho mujeres en España sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida. Esta es una de las cifras que proporciona la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día del Cáncer de Mama, para recordar la importancia de seguir avanzando en la investigación sobre una enfermedad que se mantiene en segundo lugar en incidencia en España.

Un "caballo de Troya" Una de las líneas que está logrando mejores resultados es la que combina un anticuerpo con un fármaco de quimioterapia, lo que se conoce como conjugado anticuerpo-fármaco o ADC. Trastuzumab deruxtecan pertenece a esta clase de tratamiento y actúa de la siguiente manera: se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde el anticuerpo reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, en este caso el receptor HER2, entra sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin dañar tanto otras células sanas. El 75,8 % de las pacientes que recibieron Trastuzumab deruxtecan se mantienen sin que el cáncer empeore a los 12 meses, frente al 34,1 % en el caso del grupo al que se le administró el tratamiento estándar. Además, en un 16 % de los casos el tumor ha llegado a desaparecer tras la administración del nuevo fármaco.